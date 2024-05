ue-multa-per-337-milioni-la-mondelez,-“madre”-di-oreo-e-toblerone

Ha violato regole sulla concorrenza per tenere prezzi più alti

Bruxelles, 23 mag. (askanews) – L’Ue ha inflitto una mega multa da 337,5 milioni di euro a Mondelez, il colosso statunitense ex Kraft, proprietario di grandi marchi come Toblerone e Oreo, per aver limitato le vendite di prodotti all’interno del blocco dei 27 paesi.Il gigante dell’industria alimentare “ha vietato illegalmente ai rivenditori di acquistare questi prodotti dagli Stati membri in cui i prezzi sono più bassi”, ha spiegato la vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager, “e questo ha permesso a Mondelez di mantenere prezzi più alti”.