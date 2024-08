ue,-ok-a-5-mld-aiuti-per-impianto-chip-di-esmc-a-dresda

von der Layen: sito all’avanguardia come Grenobles e Catania

Milano, 20 ago. (askanews) – La Commissione Europea ha approvato 5 miliardi di aiuti di Stato da parte della Germania a Esmc per la costruzione di uno stabilimento di chip all’avanguardia a Dresda. Esmc è una jv fra il colosso di Taiwan Tsmc che detiene la maggioranza, Bosch, Infineon e Nxp. Lo stabilimento sarà pienamente operativo alla fine del 2029, avrà una capacità di 480mila chip l’anno e creerà, secondo quanto indicato dalla Commissione, fino a 11mila posto di lavoro in Germania e Ue.

L’operazione rientra nell’ambito dello European Chips Act lanciato 3 anni fa e che punta a raddoppiare la produzione di chip in Europa portandola al 20% della produzione globale.

“E’ più di una inaugurazione, è l’investitura dell’Europa come centro di innovazione globale”, ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Layen all’inaugurazione del cantiere. “Da quando abbiamo lanciato il Chips Act abbiamo raccolto investimenti pubblici e privati nell’ordine dei 115 miliardi di euro e sono state aperte fabbriche di chip all’avanguardia come quelle di Crolles vicino e a Grenoble e di Catania in Sicilia. E ora un’altra qui a Desdra”, ha aggiunto.