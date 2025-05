Ue, pacchetto Omnibus IV semplificazioni Pmi: costi imprese -400 mln

Roma, 21 mag. (askanews) – La Commissione europea presentato il quarto dei suoi “pacchetti di semplificazione”, denominati “omnibus”, quest’ultimo focalizzato su imprese piccole e medie, con cui afferma di voler ridurre di 400 milioni di euro l’anno i costi degli adempimenti regolamentari e amministrativi delle imprese. Il provvedimento si aggiunge a quelli già presentati che, sempre secondo l’Ue, ridurrebbero di 8 miliardi di euro l’anno i costi per le aziende in Europa.

In questo ambito Bruxelles propone di creare una nuova categoria di aziende, denominata “small Mid Cap”, che si inserirebbe tra aziende catalogate come di dimensioni medie e quelle grandi. Quando il numero di dipendenti supera le 250 unità, invece di finire nella categoria delle grandi imprese, le aziende potranno restare in questo nuovo segmento ove avranno meno di 750 dipendenti e, alternativamente, o meno di 150 milioni di euro l’anno di fatturato o un valore delle loro attività totali inferiore a 129 milioni di euro.

Si tratta di circa 38.000 imprese nell’intera Unione europea, recita un comunicato, che in questo modo potranno godere dei benefici riservati alle Pmi, come in merito a minori adempimenti sul trattamento dei dati o regole semplificate per le quotazioni in Borsa. Più in generale, con questo pacchetto omnibus Bruxelles afferma di voler semplificare burocrazia e costi amministrativi.