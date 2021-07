Ue, per ottenere i fondi è fondamentale conoscere prima tutte le informazioni

ROMA – “Con la piattaforma fasi.eu è da tanti anni che informiamo sulle politiche europee e nazionali per lo sviluppo da cui poi arrivano i programmi operativi e i bandi. Ormai la mole di informazioni è veramente elevata, oltre alla programmazione ordinaria si è aggiunto anche il Recovery Plan. Si è quindi venuta a creare l’esigenza di trasferire tutte le informazioni su un motore di ricerca intelligente che ha la possibilità di catalogare le informazioni e di trarre i contenuti in maniera più pertinente. Abbiamo fatto quindi questo passo per rendere migliore il nostro servizio e per accrescere la conoscenza di tutte queste strategie e politiche per lo sviluppo da cui poi dipende la crescita economica italiana e europea”, spiega Andrea Gallo, editore della piattaforma fasi.eu, nell’intervista rilasciata all’agenzia Dire.

“Noi monitoriamo tutti i programmi finanziari e i bandi – ha detto Gallo- a partire dagli studenti, fino alle grandi aziende passando per le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni no profit. Un proverbio importante dice che ‘sapere è potere’, qui il potere è ottenere questi finanziamenti. Non è solo il monitoraggio dei bandi che è importante, ma anche conoscere le politiche, i programmi e logiche che li governano. Dentro i programmi ci sono già scritti tutti gli interventi che verranno finanziati. Il bando non è altro che la procedura per poter accedere a questi fondi. Chi conosce i programmi è in grado di anticipare l’uscita del bando e di scrivere un buon progetto”.

Sulla piattaforma Fasi.eu. “le informazioni sono gratuite per i privati, gli studenti e i lavoratori. Per gli enti e le imprese c’è un abbonamento da sottoscrivere. Un investimento non costoso ma necessario per poter accedere a questi fondi. Chi non è informato difficilmente riuscirà a portare a casa un finanziamento agevolato“.

“NON SOLO 222 MILIARDI DEL PNRR, CI SONO ALTRI 190 MILIARDI”

“Oltre ai 222 miliardi del Recovery Plan – dice Andrea Gallo, editore della piattaforma Fasi.eu intervistato dall’agenzia Dire – c’è tutta la partita della programmazione finanziaria 2021-27 che insieme al fondo di sviluppo e coesione nazionale vale circa 190 miliardi di euro. Su questo si sta lavorando all’accordo di partenariato da cui poi dipendono iprogrammi operativi regionali e nazionali. Vale la pena fare la massima attenzione su quello che ci sarà scritto in questo documento, perché, chi conosce i programmi operativi sarà in grado di anticipare l’uscita dei bandi”.

