mercoledì, 27 Agosto , 25

Verbania, morto il bimbo di 3 anni caduto nella piscina di un b&b a Omegna

(Adnkronos) - È morto in ospedale il bambino...

West Nile, prima vittima in Veneto: morta donna di 81 anni

(Adnkronos) - Una donna di 81 anni è...

Messina, cane trovato morto in una valigia

(Adnkronos) - Un cane è stato trovato morto...

Us Open, il programma della quarta giornata: da Paolini a Bellucci-Alcaraz, i match di oggi

(Adnkronos) - Quarta giornata di match agli Us...
ue,-prodi:-unanimita-sucidio-dell’europa,-referendum-per-eliminarla
Ue, Prodi: unanimità sucidio dell’Europa, referendum per eliminarla

Ue, Prodi: unanimità sucidio dell’Europa, referendum per eliminarla

AttualitàUe, Prodi: unanimità sucidio dell’Europa, referendum per eliminarla
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 27 ago. (askanews) – “Finché non finisce l’unanimità non si esiste. È il suicidio dell’Europa”. Lo ha detto Romano Prodi in una intervista a Repubblica. Per evitarlo, è il suggerimento dell’ex presidente della Commissione Ue, “facciamo un grande referendum informale e chiediamo alle persone: volete un’Europa in grado di decidere? Volete togliere l’unanimità che è nemica della democrazia? Di fronte alle grandi scelte, la passione per l’Europa ritorna perché si fa politica solo se si affrontano i veri problemi. Bisogna scegliere di decidere, oppure andare a casa e fare dell’Unione europea un semplice trattato commerciale”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.