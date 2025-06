ue,-salvini:-ci-sono-guerre-“e-bruxelles-pensa-a-tassare-le-caldaie”

Roma, 18 giu. (askanews) – “Magari l’Europa si occupasse dei cani e dei gatti. Questa settimana sono riusciti a partorire una nuova tassa sulle caldaie e sui motorini. Mentre c’è il conflitto fra Iran e Israele, fra Russia e Ucraina, a Bruxelles si preoccupano delle caldaie nelle periferie italiane. E poi dicono ‘Salvini euroscettico’: no sono euro normale, con i piedi per terra. Lasciare a piedi gli euro 5 dal primo ottobre come vorrebbe Bruxelles. Un milione di lavoratori che hanno il furgone o l’auto euro5 è da malati di mente, non è da ambientalisti”. Così il vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini a “Fuori dal coro” su Rete4.