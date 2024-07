ue,-schlein:-si-è-vista-totale-irrilevanza-italia-in-europa

“Meloni ha anteposto interessi suo partito a quelli del Paese”

Genova, 18 lug. (askanews) – Le destre “si sono divise su questo voto ma soprattutto quello che abbiamo visto è la totale irrilevanza di questo governo in Europa”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, commentando la rielezione della Von Der Leyen a presidente della Commissione europea, a margine della manifestazione a Genova per chiedere le dimissioni di Toti.

“Abbiamo visto le parole – ha aggiunto Schlein – gli interventi della Lega, ci chiediamo chi chi rappresenti oggi questo governo in Europa? Gli interventi sguaiati dei leghisti a cui Giorgia Meloni si è accodata con il suo voto? Oppure il plauso del ministro degli Esteri italiani? Io vedo grandi spaccature lì dentro, ma soprattutto vedo la mancanza di una visione del futuro dell’Italia e dell’Europa da da parte di questo governo”.

“Giorgia Meloni – ha concluso la segretaria del Pd – non lo diciamo dal voto di oggi, ma come sapete lo diciamo da tempo, in Europa si è sempre scelta gli alleati sbagliati. Questo sta isolando il nostro Paese. Nel voto di oggi ha dimostrato ancora una volta di anteporre gli interessi del suo partito a quelli del Paese”.