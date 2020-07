AGI – Accordo sul tavolo del leader per un Recovery Fund di 700 miliardi di euro, con 390 miliardi di euro in sovvenzioni e 310 miliardi in prestiti. Lo dice il primo ministro portoghese António Costa ai giornalisti prima dell’inizio del vertice.

