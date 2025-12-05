venerdì, 5 Dicembre , 25

“Ma quando finisce?”, i Mondiali 2026 e il sorteggio da incubo: tutte le ‘perle’

(Adnkronos) - "Speriamo che il sorteggio finisca per...

Elodie a Propaganda Live: “Non voterei Meloni, non ho mai votato Pd”

(Adnkronos) - "Un anno fa ho detto che...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente oggi 5 dicembre 2025

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

È morto Frank Gehry, addio all’archistar del Guggenheim di Bilbao

(Adnkronos) - Frank O. Gehry, considerato uno dei...
ue-usa,-meloni:-non-vedo-rapporti-incrinati,-su-alcuni-giudizi-d’accordo
Ue-Usa, Meloni: non vedo rapporti incrinati, su alcuni giudizi d’accordo

Ue-Usa, Meloni: non vedo rapporti incrinati, su alcuni giudizi d’accordo

AttualitàUe-Usa, Meloni: non vedo rapporti incrinati, su alcuni giudizi d’accordo
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 5 dic. (askanews) – “E’ un processo inevitabile ma è un’occasione per noi, ha un costo economico chiaramente ma produce una libertà politica”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite in studio al Tg La7, commentando il documento sulle linee strategiche americane, “National Security Strategy”.

“Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti Usa e Ue: quello che c’è scritto nel documento strategico al di là dei giudizi sulla politica europea dice con toni più assertivi qualcosa che nel dibattito tra Usa e Ue va avanti da tempo. È un processo storico inevitabile, l’Europa deve capire che se vuole essere grande, deve essere capace di difendersi da sola. Io lo dico da molto prima che me lo segnalassero gli Usa. Quando appalti la sicurezza a un altro devi sapere c’è un prezzo da pagare. Quindi avanti non perché lo dicono americani”, ha osservato.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.