ROMA (ITALPRESS) – “Siamo tutti stati colpiti dalla crisi sanitaria del Covid, ma siamo stati colpiti in modo diverso e dobbiamo però riprenderci tutti insieme. Perchè vediamo delle differenze su come gestire la propria economia, c’è chi può fare molto e fare quello che serve, altri non hanno le stesse possibilità ed è per questo che un Recovery Fund comune è così importante per poterci risollevare insieme”. Lo dice in un’intervista a NewsMediaset Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione Ue.

A una domanda sulla web tax, Vestager risponde così: “Ci sono tante imprese che lavorano duro per fare profitti e pagano tasse su quei profitti.

L’articolo Ue, Vestager “Recovery Fund per risollevarci tutti insieme” proviene da Notiziedi.

