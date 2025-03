Ue, von der Leyen annuncia il primo Collegio per la sicurezza

Roma, 9 mar. (askanews) – “Tempi straordinari richiedono misure straordinarie. Questo vale anche per la mia Commissione. Per affrontare le sfide dinanzi a noi, dobbiamo adottare un abito mentale di prontezza. Per questo nelle prossime settimane organizzerò per la prima volta un Collegio per la sicurezza e in questo modo i membri potranno ricevere aggiornamenti regolari sugli sviluppi relativi alla sicurezza, interna ed esterna, ma anche energia, difesa e ricerca, interferenze esterne, commercio e cybernetica. Tutto quello che abbiamo fatto in questi primi cento giorni si è concentrato sulle nostre sfide maggiori, ma manterremo questo ritmo, continueremo ad impegnarci”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione della conferenza stampa per i primi 100 giorni del suo secondo mandato.