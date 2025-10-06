Ue, von der Leyen: “L’unità è il messaggio più forte che possiamo mandare”

lunedì, 6 Ottobre , 25

STRASBURGO – “Il mondo è nello stato più precario degli ultimi decenni e l’Europa è in una condizione di massima allerta: dalle incursioni nello spazio aereo alle pressioni economiche, dagli attacchi spietati all’Ucraina fino alle minacce dirette alla nostra sicurezza. L’Europa è minacciata dall’Est e allo stesso tempo deve affrontare sfide interne”.

Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante la sessione plenaria di Strasburgo, in occasione del dibattito congiunto sulle due mozioni di censura presentate rispettivamente dal gruppo di estrema sinistra The Left e dal gruppo di estrema destra Patrioti per l’Europa.

Von der Leyen ha sottolineato come “dall’ultima Assemblea generale delle Nazioni Unite è emerso che l’ordine internazionale è minacciato da fratture più rapide del previsto. Oggi voglio riaffermare il mio impegno a lavorare con tutti voi, in unità sia all’interno di questo Parlamento che tra gli Stati membri e le nostre istituzioni”.

“Il punto di questa unità- ha proseguito l’inquilina di Palazzo Berlaymont- non è necessariamente essere sempre d’accordo su tutto: il confronto e il dibattito fanno parte della nostra democrazia. Ma oggi più che mai dobbiamo unirci su ciò che abbiamo in comune, per guidare l’Europa, rafforzare la nostra sicurezza e sostenere le nostre industrie. Dobbiamo concentrarci su ciò che davvero conta, lavorare per i cittadini europei”.
