mercoledì, 26 Novembre , 25
ue,-von-der-leyen:-“niente-sull’ucraina-senza-l’ucraina”
Ue, von der Leyen: “Niente sull’Ucraina senza l’Ucraina”

Ue, von der Leyen: “Niente sull’Ucraina senza l’Ucraina”

Video NewsUe, von der Leyen: "Niente sull'Ucraina senza l'Ucraina"
Redazione-web
Di Redazione-web

“Nessun segno da parte della Russia di una reale volontà di pace”

Milano, 26 nov. (askanews) – “Un principio è stato accettato. Niente sull’Ucraina senza l’Ucraina. Niente sull’Europa senza l’Europa”. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato al Parlamento europeo, in merito al conflitto in Ucraina: “Dobbiamo continuare a esercitare pressioni sulla Russia. Ma è anche nostro dovere impegnarci in tutti gli sforzi che possano portare a una pace giusta e duratura”.”Finora – ha detto -non abbiamo visto alcun segno da parte della Russia di una reale volontà di porre fine a questo conflitto. Quindi dobbiamo continuare a fare pressione sulla Russia. Ma è anche nostro dovere impegnarci in ogni sforzo che possa portare a una pace giusta e duratura. Sappiamo che non sarà facile, ma dobbiamo trovare un modo per andare avanti. Dobbiamo trovare un modo per fermare le uccisioni, per aiutare l’Ucraina a ricostruirsi, per far tornare i bambini e riunire le famiglie. Dobbiamo trovare un modo per garantire una sicurezza duratura all’Ucraina e al nostro continente nel suo complesso. E soprattutto, onorevoli parlamentari, per costruire un futuro migliore, un futuro europeo, e per l’Ucraina, lunga vita all’Europa. Grazie”, ha concluso.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.