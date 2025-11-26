ue,-von-der-leyen:-“niente-sull’ucraina-senza-l’ucraina”

“Nessun segno da parte della Russia di una reale volontà di pace”

Milano, 26 nov. (askanews) – “Un principio è stato accettato. Niente sull’Ucraina senza l’Ucraina. Niente sull’Europa senza l’Europa”. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato al Parlamento europeo, in merito al conflitto in Ucraina: “Dobbiamo continuare a esercitare pressioni sulla Russia. Ma è anche nostro dovere impegnarci in tutti gli sforzi che possano portare a una pace giusta e duratura”.”Finora – ha detto -non abbiamo visto alcun segno da parte della Russia di una reale volontà di porre fine a questo conflitto. Quindi dobbiamo continuare a fare pressione sulla Russia. Ma è anche nostro dovere impegnarci in ogni sforzo che possa portare a una pace giusta e duratura. Sappiamo che non sarà facile, ma dobbiamo trovare un modo per andare avanti. Dobbiamo trovare un modo per fermare le uccisioni, per aiutare l’Ucraina a ricostruirsi, per far tornare i bambini e riunire le famiglie. Dobbiamo trovare un modo per garantire una sicurezza duratura all’Ucraina e al nostro continente nel suo complesso. E soprattutto, onorevoli parlamentari, per costruire un futuro migliore, un futuro europeo, e per l’Ucraina, lunga vita all’Europa. Grazie”, ha concluso.