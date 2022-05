Uefa esclude nazionale e club della Russia dalle competizioni 2022/23

ROMA – Il Comitato Esecutivo della Uefa ha deciso di escludere la Russia dalla prossima edizione della Nations League. La nazionale russa non parteciperà al Gruppo 2 della Lega B e sarà automaticamente classificata al quarto posto nel girone. Quindi retrocederà al termine della fase a gironi e si classificherà al 16esimo e ultimo posto della Lega B.

La Uefa inoltre ha deciso di escludere le squadre di club dalla Champions League e dall’Europa League del prossimo anno. Per il calcolo del coefficiente alla Russia verrà assegnato un numero di punti equivalente al numero più basso ottenuto in una delle ultime cinque stagioni, ovvero 4.333 punti per il coefficiente per i club maschili e 1.750 per i club femminili.

ANNULLATA CANDIDATURA RUSSA PER EUROPEI 2028 E 2032

La Russia non potrà ospitare gli Europei del 2028 o del 2032. Il Comitato Esecutivo della Uefa ha dichiarato non ammissibile l’offerta presentata dalla Federcalcio russa “in conformità con l’articolo 16.02 del regolamento di gara” che afferma che “ogni offerente dovrà assicurarsi di non agire in un modo che potrebbe portare discredito alla Uefa, o al calcio europeo in discredito”.

