UEFA, fissato incontro per decidere il futuro delle coppe europee

La Uefa ha deciso che è arrivato il momento di decidere che ne sarà delle due principali competizioni europee. La Champions League e l’Europa League. Il principale organi calcistico europeo avrebbe stabilito delle riunioni durante le quali decidere il futuro di queste competizioni.

Le date delle riunioni:

La Uefa ha stabilito che martedì 21 aprile si terrà una sessione informativa per i segretari generali delle 55 federazioni affiliate e due giorni più tardi, il 23, si riunirà in videoconferenza il Comitato esecutivo della Uefa per discutere gli ultimi sviluppi relativi all’impatto causato dall’epidemia di coronavirus sul calcio europeo. “Ulteriori comunicazioni – spiega la Uefa in un comunicato – saranno effettuate, se necessario, dopo la riunione del Comitato esecutivo”.

