Uefa presenta “Think Fast”, documentario in due episodi sul futsal

Roma, 5 dic. (askanews) – La Uefa ha presentato ufficialmente “Think Fast”, un documentario in due episodi che celebra le più grandi stelle del futsal e offre filmati esclusivi dietro le quinte.

Think Fast – spiega in una nota l’organo di governo del calcio europeo – è composto da due episodi: il primo racconta l’essenza di questo sport ad alto ritmo, mentre il secondo è dedicato al più grande campione di tutti i tempi: Ricardinho, campione mondiale ed europeo con il Portogallo e vincitore di innumerevoli trofei per club e individuali.

I più grandi nomi del futsal spiegano perché amano questo sport e che cosa serve per avere successo. Ricardinho, soprannominato ‘O Magico’, ripercorre anche alcuni momenti chiave della sua brillante carriera, come il fantastico gol contro la Serbia all’Europeo 2016 e i tanto attesi successi della sua nazionale all’Europeo 2018 e al Mondiale 2021.

Inoltre, il documentario mostra le immagini di varie finals dei tornei Uefa maschili e femminili del 2022, ma anche quelle negli spogliatoi e dei momenti di relax dei giocatori tra una partita e l’altra. I neofiti del futsal, quello che in Italia è noto come calcio a cinque, possono anche guardare alcune clip delle competizioni europee che quest’anno hanno entusiasmato i tifosi.

Think Fast è visibile gratuitamente su Uefa.tv: la piattaforma è disponibile su PlayStation (PS4 e PS5), Smart TV Hisense VIDAA, Android e iOS (mobile e tablet), Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV e sul web (www.uefa.tv).

