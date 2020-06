Uefa, stabilite le date per il sorteggio di quarti e semifinali di Champions ed Europa League

La Uefa ha deciso: il sorteggio per i quarti e per le semifinali di Champions League ed Europa League andrà in scena prima del ritorno degli ottavi di finale. Alcune squadre, come ad esempio tutte le italiane ad eccezione dell’Atalanta, devono ancora completare gli ottavi. Inter e Roma ad esempio non hanno ancora giocato l’andata (giocheranno in gara secca) mentre Juventus e Napoli in Champions hanno giocato la gara d’andata (i bianconeri hanno perso 1-0 con il Lione, gli azzurri hanno… continua a leggere sul sito di riferimento