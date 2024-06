ue,meloni:-valuteremo-proposta-ppe,-europa-capisca-messaggio-voto

“Venga riconosciuto ruolo Italia”

Fasano, 15 giu. (askanews) – Sui top jobs Ue “noi avremo una riunione lunedì, sarà la sede per aprire le nostre valutazioni. La proposta spetta al Ppe, quando arriverà nel suo complesso, anche vedendo gli altri ruoli di vertice, faremo le nostre valutazioni”. Lo ha ribadito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del G7, a proposito di un eventuale sostegno a un bis di Ursula von der Leyen.

“I primi due temi che mi interessano, sulla base dei quali faremo le nostre valutazioni, sentiti gli altri partiti maggioranza, sono che all’Italia sia riconostiuto il ruolo che le spetta in termini di competenze e che l’Europa comprenda il messaggio che è arrivato dai cittadini europei: se vogliamo trarre dal voto l’indicazione che andava tutto bene è una lettura distorta. I cittadini vogliono pragmatismo, un approccio meno ideologico. i cittadini votano per dare indicazioni su quale linea seguire, il messaggio è arrivato chiaro e questo è quel che mi interessa. Il ragionamento” sui ruoli “si fa a valle e non non a monte, questo è un gioco che fanno altri”.