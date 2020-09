UFFICIALE – Altro test per il Napoli: si giocherà al San Paolo contro il Pescara

Dopo le voci insistenti degli ultimi giorni, arriva l’ufficialità: il Napoli torna a giocare al San Paolo, contro il Pescara, venerdì 11 settembre. L’appuntamento sarà molto probabilmente l’ultimo prima dell’inizio del campionato di Serie A degli azzurri, il 20 settembre contro il Parma al Tardini alle 12:30. Gara che tra l’altro potrebbe essere l’occasione giusta per chiudere i diversi colpi dell’asse di mercato tra gli azzurri e il Pescara.

NAPOLI PESCARA AL SAN PAOLO L’11

Lo annuncia il Napoli anche con un comunicato sul proprio sito ufficiale, riportato di seguito: “Dopo il ritiro a Castel di Sangro e le due amichevoli in Abruzzo, il Napoli affronterà un terzo test amichevole venerdì 11 settembre contro il Pescara al San Paolo. Il match avrà inizio alle ore 18 e sarà trasmesso su Sky in pay per view sul canale 251″. Partita ancora una volta in Pay per View, molto probabilmente con le stesse modalità e costo di quella con il Teramo di oggi pomeriggio.

L’ASSE TRA PESCARA E NAPOLI

Il presidente De Laurentiis, nella conferenza di oggi, ha annunciato la nascita di un rapporto di calciomercato tra gli azzurri ed il Pescara, che milita in Serie B. Partita dell’11 che potrebbe essere una conferma di questo legame.

Queste le parole del presidente napoletano sul nuovo asse di mercato con il Pescara: “Con il patron del Pescara Sebastiani c’è un ottimo rapporto sin dai tempi di Insigne, ci ha chiesto dei giocatori tra Ciciretti, Palmiero, Machach, Tutino. Difficile in verità Tutino che ha davvero tante richieste, per gli altri ne possiamo parlare“.

