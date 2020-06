UFFICIALE | Arriva la decisione della FIGC in merito alla proroga automatica dei prestiti al 31 agosto

Arrivano novità importanti sul tema dei prestiti in scadenza il prossimo 30 giugno. Come riporta oggi tra le sue pagine La Gazzetta dello Sport, la Federcalcio ha infatti ufficializzato le linee guida che prevedono anche i prestiti: il rinnovo sarà automatico oppure servirà un accordo tra le parti. E anche per l’estero sarà necessaria una trattativa. Torino FC v Parma Calcio – Serie A Verrà quindi seguito la strada tracciata dalla Uefa e dalla Fifa per concludere la stagione con le rose… continua a leggere sul sito di riferimento