UFFICIALE | Ashley Young è un nuovo giocatore dell’Inter: il comunicato e i dettagli

​Segui 90minsu Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! Oggi è il giorno di Ashley Young in casa ​Inter, dopo l’arrivo di questa mattina l’inglese si è sottoposto alle visite mediche di rito per poi firmare col suo nuovo club, tentando dunque l’avventura in Serie A e lasciando il Manchester United. Si attendeva solo l’ufficialità, adesso il comunicato nerazzurro è arrivato. 🚨 | ANNUNCIO@youngy18 è un nuovo giocatore… continua a leggere sul sito di riferimento