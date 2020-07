UFFICIALE – Avellino, esonerato Ezio Capuano. I dettagli

Eziolino Capuano è stato esonerato dall’Avellino. L’ormai ex tecnico è famoso per diverse uscite davanti le telecamere, purtroppo per lui però questo non è bastato per essere ben visto dagli irpini.

UFFICIALE – Capuano esonerato dall’Avellino

A sottolinearlo è tuttoavellino, che ribadisce come la dirigenza dei biancoverdi sia già attiva per sostituire l’ex tecnico: voci narrano di un forte interessamento per Autieri, ex tecnico del Catanzaro che già si è messo in luce. Adesso non resta che attendere che il ds Pagni convinca il tecnico: infatti lui vorrebbe rimanere in Serie C, ma si sono dati tempo e spazio per poi aggiornarsi tra qualche giorno.

Capuano vs Mertens

L’ex tecnico dell’Avellino è molto famoso a Napoli per aver dichiarato in passato che Mertens non fosse un calciatore da squadra azzurra: infatti – secondo lui – il belga non avrebbe giocato più di 8 partite da titolare. Oggi la storia la conoscono tutti, è andata in modo leggermente diverso…

