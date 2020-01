UFFICIALE | Barcellona, cambia l’allenatore: addio Valverde, deciso il nuovo tecnico

La notizia era nell’aria ma ora è ufficiale a tutti gli effetti, Ernesto Valverde non è più l’allenatore del Barcellona: l’eliminazione per mano dell’Atletico Madrid in Supercoppa di Spagna è stata l’ultimo atto dell’avventura del tecnico alla guida dei blaugrana, in serata è maturato l’addio dell’allenatore. Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome! ➕ INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1 pic.twitter.com/IkhzFGyxHf — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020 Il club catalano… continua a leggere sul sito di riferimento