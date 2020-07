UFFICIALE – Barcellona-Napoli, la partita sarà in chiaro su Canale 5

Il match di Champions League tra Barcellona e Napoli sarà visibile in chiaro su Canale 5. Sportmediaset, attraverso la pagina ufficiale di Facebook, ha annunciato l’evento.

Barcellona Napoli, dove si gioca?

Il crescente numero di contagi da Coronavirus a Barcellona hanno messo in pericolo la sfida di ritorno contro il Napoli. La gara, infatti, resta in programma per l’8 Agosto presso il Camp Nou. Una situazione che ha tirato in ballo anche le decisioni della Uefa che ha deciso di affrontare il problema Barcellona-Napoli. Il membro del board, Evelina Christillin ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“Guimaraes e Oporto sono un piano B studiato già da tempo. Una soluzione che è stata pensata per situazioni difficili. Per il momento la decisione rimane quella di giocare al Camp Nou. Non conosco la deadline, i membri UEFA devono prendere la decisione. Gli altri prenderanno una decisione alla luce di ciò che gli dirà il Governo spagnolo.

Champions League? L’Atalanta è già ai quarti, con un sorteggio favorevole, bisogna vedere cos’accadrà con il PSG. Certamente lo stop di molti mesi e l’infortunio di Mbappè è a loro favore”.

