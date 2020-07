UFFICIALE – Barcellona-Napoli, la partita sarà in chiaro su Canale 5

Il match di Champions League tra Barcellona e Napoli sarà visibile in chiaro su Canale 5. Sportmediaset, attraverso la pagina ufficiale di Facebook, ha annunciato l’evento.

Il crescente numero di contagi da Coronavirus a Barcellona hanno messo in pericolo la sfida di ritorno contro il Napoli. La gara, infatti, resta in programma per l’8 Agosto presso il

. Una situazione che ha tirato in ballo anche le decisioni della Uefa che ha deciso di affrontare il problema

. Il membro del board,

ha fatto il punto della situazione ai microfoni di

.

“Guimaraes e Oporto sono un piano B studiato già da tempo. Una soluzione che è stata pensata per situazioni difficili. Per il momento la decisione rimane quella di giocare al Camp Nou. Non conosco la deadline, i membri UEFA devono prendere la decisione. Gli altri prenderanno una decisione alla luce di ciò che gli dirà il Governo spagnolo.

Champions League? L’Atalanta è già ai quarti, con un sorteggio favorevole, bisogna vedere cos’accadrà con il PSG. Certamente lo stop di molti mesi e l’infortunio di Mbappè è a loro favore”.

