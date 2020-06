UFFICIALE | Champions/Europa League, la UEFA ha stabilito data e luogo delle “Final Eight”

Se ne parlava da giorni ormai, ma adesso è finalmente arrivata anche l’ufficialità per quanto riguarda il destino delle Coppe europee. L’esecutivo UEFA ha deciso, in primis, che Champions ed Europa League (interrotte come i campionati nazionali dall’emergenza coronavirus) verranno portate a termine tramite una Final Eight. Una scelta che per l’Italia riguarda cinque società: Juventus, Napoli e Atalanta per la Champions, Roma e Inter per l’Europa League. Ma non solo, perchè il massimo organo… continua a leggere sul sito di riferimento