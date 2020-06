Pronti-via e siamo già alla finale di Coppa Italia. Il primo trofeo sul campo post-Covid si assegnerà in Italia a Roma, mercoledì 17 giugno. A scontrarsi Napoli e Juventus, avversarie storiche di una gara che tende all’infinito: sarà Sarri contro il suo passato. Ad accendere le luci sul palco il solito silenzio, che strozzerà comunque vada le urla del vincitore. Una vittoria che ha due sapori diversi. Per il Napoli significherebbe la certezza dell’Europa, cosa non da poco considerata l’annata maledetta. Per la Juventus significa ripetersi, in quanto i bianconeri hanno trionfato in Coppa Italia più di chiunque altro nel nostro campionato, con addirittura 4 vittorie nelle ultime 5 edizioni della competizione. Nel frattempo l’AIA ha reso nota la direzione della finale di Coppa Italia, affidata all’arbitro Doveri.

UFFICIALE – Coppa Italia, finale Napoli-Juventus affidata all’arbitro Doveri

L’arbitro di Napoli-Juventus sarà Daniele Doveri. Si pensava che l’arbitro avrebbe diretto la semifinale contro l’Inter, ma poi si è virato su Rocchi. Il Napoli ha sempre vinto in Coppa Italia sotto la sua direzione arbitrale. Per l’occasione sarà coadiuvato dagli assistenti Paganessi e Alassio. Al VAR ci saranno Irrati e Schenone (Avar). Calvarese il quarto uomo.

NAPOLI – JUVENTUS Mercoledì 17/06 h. 21.00

DOVERI PAGANESSI – ALASSIO I

V: CALVARESE

VAR: IRRATI

AVAR: SCHENONE

