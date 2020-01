UFFICIALE – Coppa Italia, il Napoli affronta la Lazio: gara in programma per il 21 Gennaio

Dopo aver superato il Perugia in occasione degli ottavi di Coppa Italia, il Napoli approda ufficialmente ai quarti della competizione. Per l’occasione, l’avversario dei partenopei sarà la Lazio di Inzaghi. La sfida era inizialmente prevista per il 29 Gennaio ma, in seguito alle richieste dei due club, la Lega avrebbe apportato una piccola modifica.

La nuova data

Come riferisce il Napoli, tramite il proprio portale online, la sfida dei quarti della Coppa Italia contro la Lazio non andrà più in scena il 29 Gennaio. L’appuntamento al match tra le mura del San Paolo è stato, infatti, anticipato. Di seguito la nota ufficiale:

“Il Napoli affronterà la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia, Tim Cup 2020. I biancocelesti hanno battuto la Cremonese agli ottavi per 4-0. Napoli-Lazio si disputerà al San Paolo in gara unica martedì 21 gennaio alle ore 20.45”.

