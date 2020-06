UFFICIALE – Coppa Italia, Napoli-Inter affidata all’arbitro Rocchi

Il Napoli torna in campo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia contro l’Inter. La squadra di Gattuso potrà contare su due risultati a disposizione (pareggio o vittoria) per superare il turno e passare in finale. In questi minuti è stata definita anche la terna arbitrale per il match del San Paolo, in programma sabato a partire dalle 21.

Napoli-Inter, la terna arbitrale

Resa nota la terna arbitrale che si occuperà del match di Coppa Italia tra Napoli ed Inter. Gara, come da pronostico, affidata all’arbitro Rocchi. Var assegnato, invece, all’arbitro Valeri. Di seguito la terna arbitrale al completo:

ROCCHI

DEL GIOVANE – CECCONI

IV: MARIANI

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

