Coronavirus | L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati elaborati dai centri di riferimento a partire dal pomeriggio odierno:

Cotugno (Ospedale): 126 tamponi esaminati di cui 17 positivi;

Federico II: 53 tamponi esaminati di cui 6 positivi;

Moscati (Ospedale): 79 tamponi esaminati di cui 15 positivi;

Sant’Anna (Ospedale): 60 tamponi esaminati di cui 9 positivi;

Ruggi (Ospedale): 49 tamponi esaminati di cui 4 positivi.

Totale positivi di oggi: 77 (26 delle prime sessioni + 51 di quelle del pomeriggio/sera)

Totale tamponi: 502 (135 del mattino + 367 del pomeriggio/sera)

Coronavirus in Campania, i numeri totali aggiornati

Totale positivi Campania: 1103

Totale tamponi Campania: 7055

🔴 #CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTOL'Unità di Crisi della regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati… Posted by Regione Campania on Monday, 23 March 2020

Questa sera la SSC Napoli comunica che l’attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi. La data di ripresa delle sedute di allenamento verrà stabilità in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in materia di diffusione del Covid 19. Gli allenamenti, che sarebbero ripresi nei prossimi giorni, sono ancora rimandati. Così come si ferma Napoli, si ferma anche l’Italia, e turro il mondo dello sport in questo difficile momento. La salute va messa sempre al primo posto, soprattutto in un momento di emergenza come questo.

The post UFFICIALE – Coronavirus in Campania, il bollettino: 77 positivi su 502 test appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento