UFFICIALE | Coronavirus, in Francia deciso il futuro di Ligue 1 e Ligue 2

In Italia montano le polemiche sulla ripresa del campionato (stoppato da due mesi dall’emergenza Coronavirus) e fortemente caldeggiata dalla Lega Serie A. Le schermaglie dialettiche tra i protagonisti sono ormai all’ordine del giorno, ma in Europa c’è chi ha già deciso tutto. Il primo a decidere di cancellare la stagione calcistica è stato il Belgio, seguito a ruota dall’Olanda. Tra i paesi più colpiti dal Coronavirus in Europa c’è anche la Francia. Il Paese transalpino, dopo l’iniziale… continua a leggere sul sito di riferimento