UFFICIALE – Coronavirus Napoli, negativi gli ultimi 4 tamponi processati

Il Napoli, nelle ultime ore, ha effettuato un secondo giro di tamponi per scongiurare la presenza di casi da Coronavirus. Una condizione resa necessaria anche dal focolaio Genoa, ultimo avversario del campionato. In occasione dell’ultimo tampone ben due tesserati del Napoli hanno avuto esito positivo e tra questi anche quello di Zielinski. C’erano invece quattro tamponi che, per alcuni problemi tecnici, non erano stato possibile processare. Nelle ultime ore, la società ha comunicato il risultato ufficiale.

Coronavirus Napoli, il nuovo comunicato

Il Napoli Calcio comunica attraverso il proprio profilo Twitter che gli ultimi 4 tamponi processati, di membri non appartenenti al gruppo squadra, hanno dato esito negativo al Covid-19. Non è assolutamente una vigilia come le altre. Il volo degli azzurri partirà nella serata di sabato per Torino, ma l’ora del decollo potrebbe anche slittare perché tutto dipende da quando arriveranno gli esiti del terzo giro di tamponi (la terza volta in cinque giorni). Di seguito il comunicato della società:

“Si comunica che gli ultimi 4 tamponi processati, di membri non appartenenti al gruppo squadra, hanno dato esito negativo al Covid-19”.

