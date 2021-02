UFFICIALE – Fabian Ruiz ha completato le visite post Covid-19: le sue condizioni

Fabian Ruiz é guarito dal Covid, ma non è potuto partire con la squadra per Genova. Il calciatore è rimasto a Napoli per effettuare le visite mediche come da protocollo, ed ha svolto una seduta di allenamento individuale.

Fabian Ruiz, le condizioni

Ecco il comunicato del Napoli sulle condizioni dello spagnolo:

“Fabian Ruiz ha completato l’iter di visite post Covid-19 presso la clinica Pineta Grande con il Dott. Elpidio Pezzella e con il supporto di Luca Trotta della Casa di Cura San Rossore di Pisa. Il calciatore, al termine delle visite, ha svolto una seduta di allenamento individuale presso il Training Center con il preparatore Francesco Cacciapuoti”.

