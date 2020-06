UFFICIALE | Felix Correia è della Juve, finalizzato anche un addio: le cifre

Sono giorni movimentati in casa Juve, non solo per le tante sfide a distanza ravvicinata e per la corsa Scudetto, ma anche in ottica mercato: dopo Arthur ecco che anche l’altro colpo in canna è diventato ufficiale. Felix Correia è un nuovo giocatore bianconero e sarà aggregato alla formazione Under 23 della Juve, così come previsto. Al contempo Pablo Moreno fa il percorso inverso e raggiunge il City. UFFICIALE #Under23 | Felix Correia è un nuovo giocatore della Juventus ? Classe 2001, arriva… continua a leggere sul sito di riferimento