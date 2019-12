UFFICIALE | Fiorentina, panchina a Beppe Iachini: il comunicato viola sul nuovo tecnico

​Dopo l’esonero di Vincenzo Montella, arrivato in seguito alla pesante sconfitta contro la Roma, la ​Fiorentina ha scelto di puntare su Giuseppe Iachini, ex mediano viola pronto dunque a tornare a Firenze stavolta nelle vesti di allenatore. Iachini, a Empoli lo scorso anno, allenerà nuovamente in Toscana e sarà chiamato a risollevare le sorti di una stagione fin qui deludente come quella gigliata. Questo il comunicato ufficiale del club viola sull’arrivo di Iachini in panchina: “ACF… continua a leggere sul sito di riferimento