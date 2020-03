UFFICIALE | Francia, sospesa anche la Ligue 1. Il comunicato

Anche la Francia si ferma: sospesa per tempo indeterminato la Ligue 1. In seguito quindi alle parole del presidente francese Macron, anche il campionato dei cugini si blocca.

Ligue 1 sospesa a tempo indeterminato

“La sospensione di tutte le attività e le competizioni gestite dalla Federazione, le sue leghe e i suoi distretti, su tutto il territorio. Tutti i campionati amatoriali per donne e uomini, di tutte le categorie di età, i vari tornei e manifestazioni, l’allenamento e l’attività delle scuole di calcio sono interrotti da domani, venerdì 13 marzo”.

Poco prima infatti Macron aveva avvertito tutti i cittadini francesi di evitare il più possibile i contatti, un po’ come è avvenuto in Italia. Dopo l’Italia e la Spagna si ferma anche la Francia, in attesa che l’Uefa sospenda anche Europa League e Champions League.

