Ufficiale, Frédéric Vasseur nuovo team mangeer della Ferrari

Arriva in sostituzione di Mattia Binotto

Roma, 13 dic. (askanews) – Frédéric Vasseur è il nuovo team principal della Ferrari. La Scuderia di Maranello riparte affidandosi dall’ingegnere ex Alfa Romeo, che sarà anche generale manager. Con Vasseur un francese torna ad assumere il ruolo di team principal in Ferrari undici anni dopo l’addio di Jean Todt (era il 2009). “Siamo felici di dare il benvenuto in Ferrari a Fred Vasseur come nostro team principal – dice l’amministratore delegato della Rossa, Benedetto Vigna -. Nel corso della sua carriera ha unito con successo i suoi punti di forza tecnici, grazie alla sua esperienza in qualità di ingegnere, a una costante capacità di stimolare il meglio nei suoi piloti e nei suoi team. Questo approccio e la sua leadership sono ciò di cui abbiamo bisogno per far crescere la Ferrari con rinnovata energia”. Queste le parole del nuovo team principal Ferrari. “Sono molto felice e onorato. Per me, un appassionato di motorsport da tutta la vita, la Ferrari ha da sempre rappresentato l’apice del mondo delle corse. Non vedo l’ora di lavorare con il team talentuoso e appassionato di Maranello, per onorare la storia e l’eredità della Scuderia e per conseguire dei risultati per i nostri tifosi in tutto il mondo”, ha commentato Vasseur.

