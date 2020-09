UFFICIALE – Genoa, confermata la positività dei 14: nessuna guarigione

Tiene banco ancora la situazione riguardo ai positivi da Coronavirus scoperti nel Genoa lo scorso lunedì. Al termine della gara contro il Napoli infatti ben 14 tesserati rossoblu sono risultati infetti. Una situazione che preoccupa fortemente anche il Napoli, coinvolto in varie mischie a fine partita: c’è un alto rischio che qualcuno tra i giocatori azzurri abbia contratto l’infezione, per cui è ancora possibile che le gare tra Genoa e Torino e Juventus e Napoli vengano rinviate a data da destinarsi, in attesa che almeno qualche giocatore guarisca.

Genoa, nessun guarito dal Covid-19

Fonte: Ansa.it

Ieri sono stati effettuati dalla Asl 3 dei test ulteriori, proprio a quei membri del Genoa risultati positivi lunedì. Questi test hanno confermato la positività di questi ultimi, allontanando quindi l’idea che questi fossero dei finti focolai, dei falsi positivi. La situazione resta seria, con Preziosi che vorrebbe imporsi e rimandare la gara, poiché la squadra nemmeno ha la possibilità di allenarsi. Questa mattina gli altri componenti della squadra e dello staff sono arrivati in macchina al campo di allenamento hanno eseguito il tampone dall’auto e sono tornati a casa. Buone notizie per i dipendenti e i dirigenti che si erano sottoposti ai test ieri: sono tutti negativi. Il Genoa attende le decisioni della Lega sulla gara di sabato contro il Torino, speranzoso che venga presa una saggia decisione secondo la regola del buonsenso.

