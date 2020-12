UFFICIALE – Granada, un giocatore positivo al Covid-19: Napoli in allerta

Brutte notizie per il Granada, prossimo avversario europeo del Napoli. Il club spagnolo poco fa ha annunciato i risultati dei test effettuati in giornata: tutti i tamponi sono negativi al Coronavirus, tranne uno solo. Si tratta di Luis Milla, centrocampista, che appunto è risultato positivo al Covid–19. Pubblicato un comunicato sul sito ufficiale che spiega la situazione del calciatore, messo in isolamento. Saranno monitorate nei prossimi giorni le sue condizioni, il club ovviamente spera di recuperarlo al più presto.

LUIS MILLA DEL GRANADA POSITIVO AL COVID-19

Di seguito il comunicato del Granada, pubblicato poco fa. Il giocatore positivo è Luis Milla, centrocampista, che spera di recuperare la forma per il Napoli.

Il Granada Football Club informa che, dopo aver effettuato i test PCR effettuati dai servizi medici del Club al ritorno agli allenamenti, è stato rilevato un caso positivo per COVID-19 nella prima squadra. Nello specifico, è il giocatore Luis Milla, di conseguenza isolato a casa sua ed è in costante contatto e monitoraggio con lo staff tecnico e i servizi medici. Dopo aver conosciuto gli esiti dei test, il Granada CF ha portato il caso positivo all’attenzione delle autorità sanitarie, e ha seguito scrupolosamente il protocollo stabilito in attesa del recupero e della successiva reintegrazione del giocatore.

