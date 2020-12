Nuovi controlli in casa del Napoli in vista della sfida contro il Real Sociedad di Europa League. Tutto il gruppo squadra è stato, infatti, sottoposto ad un nuovo controllo per scongiurare nuovi casi positivi al Coronavirus. La società, attraverso i propri canali social ha annunciato l’esito ed è emersa la nuova positività al Covid di Hysaj e Rrahmani.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-REAL SOCIEDAD

Covid, Hysaj e Rrahmani nuovamente positivi

Brutte notizie per la società ed il tecnico dei partenopei che, dopo la lunga assenza, sperava di aver recuperato due pedine importanti. Invece, sia Hysaj che Rrahmani sono risultati nuovamente positivi al tampone di controllo. I due tronano quindi in isolamento secondo le norme vigenti e dovranno essere sottoposti a nuovi test nelle prossime ore. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahamani ed Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domicialire in attese di un nuovo tampone”.

CLICCA QUI PER VIDEO E FOTO ESCLUSIVE

The post UFFICIALE – Hysaj e Rrahmani nuovamente positivi al Covid: il comunicato appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento