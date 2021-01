UFFICIALE – I convocati del Napoli, Osimhen in lista!

Il, attraverso il proprio profilo Twitter, ha comunicato l’elenco dei convocati per la sfida contro il Verona, in programma oggi alle ore 15 allo stadio Bentegodi. Victor Osimhen, a lungo fuori per infortunio e poi per Covid, è stato inserito in lista!

I convocati del Napoli

Ecco la lista dei convocati per la trasferta di Verona:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente, Osimhen.

