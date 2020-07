UFFICIALE | Iachini confermato: sarà l’allenatore della Fiorentina anche nella stagione 2020/21

Fiorentina-Iachini, avanti insieme. Dal momento del suo arrivo in panchina al posto di Vincenzo Montella a fine 2019, Iachini ha totalizzato alla guida della Fiorentina 29 punti in 20 partite, portando la squadra a quota 46 e conquistando la salvezza in anticipo. I buoni risultati conseguiti nelle ultime giornate (con quattro vittorie nelle ultime otto gare, l’ultima ieri per 4-0 contro il Bologna), hanno convinto Rocco Commisso a puntare ancora su di lui. Altro fattore che ha inciso sulla… continua a leggere sul sito di riferimento