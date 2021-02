UFFICIALE – Il Napoli fa il punto sugli infortuni: si rivede Mertens. Novità anche per gli altri indisponibili

Il Napoli è tornato ad allenarsi questa mattina a Castelvolturno, dopo la sconfitta di ieri contro l’Atalanta, e mette nel mirino il decisivo match contro il Granada. La notizia di giornata è il ritorno di Mertens, che si rivede finalmente nel quartier generale azzurro. A seguire il report completo riportato dal sito ufficiale azzurro.

Napoli, il report dell’allenamento: si rivede Mertens

Dopo la gara di Bergamo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Granada per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì allo Stadio Maradona alle ore 18.55.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, dopo una fase di riscaldamento torello e passing drill, sono stati impegnati in possesso a tema e partita a campo ridotto.

Hysaj, Ospina e Demme hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Petagna terapie e allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Lozano.

Mertens, rientrato dal Belgio, ha svolto il test isocinetico e lavoro personalizzato in campo e palestra. Per Dries si valuterà nei prossimi giorni il rientro in gruppo.

Osimhen dopo aver trascorso la notte in osservazione a Bergamo, rientrerà a Napoli in serata. Il club e il Dott. Canonico ringraziano lo staff sanitario dell’Atalanta, il team di rianimatori del Gewiss Stadium e il personale del pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII per la professionalità e la disponibilità dimostrata. Il calciatore verrà valutato ulteriormente nella giornata di domani.

