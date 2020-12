Nella notte è arrivata la decisione ufficiale da parte della società. Il Napoli andrà in ritiro prima della sfida in programma mercoledì sera contro il Torino. Una decisione maturata dopo la seconda sconfitta di fila, quella di ieri sera contro la Lazio di Inzaghi. I partenopei non sono mai riusciti ad imporsi e si sono dovuti arrendere al 2-0 deciso dagli avversari. L’annuncio è arrivato da parte della stessa società attraverso i propri canali ufficiali:

“Si comunica che, dopo l’allenamento di lunedì pomeriggio al Training Center, la squadra andrà in ritiro fino alla partita contro il Torino”.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE DEL VICE RICCIO

The post UFFICIALE – Il Napoli resta in ritiro fino alla sfida contro il Torino: i dettagli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento