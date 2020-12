UFFICIALE – Infortunio Mertens, arriva la nota del Napoli sulle condizioni del belga

Paura e preoccupazione per il Napoli, che al 15esimo minuto della partita con l’Inter ha perso per infortunio Dries Mertens. Il belga, nel tentativo di crossare un pallone interessante al centro dell’area, ha mosso in malo modo la caviglia che ha subito una torsione innaturale. Dries è uscito poi dal campo addirittura in lacrime e molto dolorante, lasciando il campo accompagnato dallo staff azzurro. Il giornalista Sky Massimo Ugolini, direttamente da bordocampo, ha spiegato quali sono al momento le prime notizie che arrivano dallo staff medico del Napoli.

Le condizioni di Dries Mertens, arriva la nota del Napoli

Anche il club nell’immediato postgara parla delle condizioni del campione belga: “Dries Mertens è sostituito durante Inter-Napoli per un trauma dostorsivo alla caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate domani.” Lo scrive il Napoli attraverso il suo sito ufficiale. Clicca qui per leggere il comunicato sul sito azzurro.

