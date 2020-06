UFFICIALE | Inter, ancora problemi per Conte: dopo Sensi si ferma un altro centrocampista

Altro stop in casa Inter. Dopo l’infortunio di Stefano Sensi, che nei giorni scorsi ha accusato una distrazione del bicipite femorale destro per Sensi, anche Marcelo Brozovic va ko alla vigilia della sfida contro la Sampdoria e non sarà a disposizione di Antonio Conte. Il club nerazzurro, infatti, ha reso note le condizioni del croato dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo un problema riscontrato nell’allenamento di ieri: “Gli accertamenti… continua a leggere sul sito di riferimento