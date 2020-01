UFFICIALE | Juve, terza cessione: Han raggiunge Mandzukic e Benatia. Le cifre dell’intesa

Era nell’aria, ora è davvero ufficiale: termina qui l’avventura di Han Kwan-Son alla ​Juventus. L’attaccante nordcoreano, classe ’98, nuova meteora bianconera. Il giocatore è stato schierato in questa stagione dalla Juventus Under ​23, in Serie C, dove ha segnato un solo gol. La Juve, che lo aveva ingaggiato dal Cagliari con la formula del prestito con riscatto, ha ingaggiato a titolo definitivo il giocatore dai sardi e lo ha ceduto ufficialmente all’Al-Duhail, stesso club con cui ha concluso… continua a leggere sul sito di riferimento