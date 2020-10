UFFICIALE – Juventus, McKennie è guarito dal Covid-19. Il comunicato

La Juventus annuncia che Weston McKennie è guarito dal Covid-19. Il calciatore juventino infatti è stato fuori dal gruppo squadra per il virus, ma adesso potrà tornare ad allenarsi con i suoi compagni. Di seguito la nota della società bianconera.

Juventus, McKennie è guarito dal Covid-19

“Il calciatore ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare“.

