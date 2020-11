UFFICIALE – Juventus-Napoli, ricorso respinto: confermato il 3-0 ed il -1

E’ stato appena ufficializzato il risultato del ricorso del Napoli sul 3-0 a tavolino con la Juventus. Il ricorso è stato respinto. Confermati quindi i 3 punti alla squadra bianconera, che trovano una vittoria importante questa volta non sul campo. Confermato anche il -1 in classifica per gli azzurri.

RICORSO DEL NAPOLI RESPINTO

Brutte notizie per i tifosi azzurri e per il club napoletano, che appunto si ritrova potenzialmente a 4 punti in meno senza aver giocato. Confermata quindi la prima sentenza, che aveva tagliato le gambe alla squadra partenopea per il non essersi presentata all’Allianz Stadium lo scorso 4 ottobre.

