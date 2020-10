UFFICIALE – Juventus-Napoli si gioca: la decisione della Lega

In questi minuti è arrivata la decisione ufficiale della Lega Serie A in merito al match Juventus-Napoli. Le due squadre dovranno essere regolarmente in campo a partire dalle 21.45 di domani. Una decisione presa nonostante la complessa situazione in cui si trovano i calciatori partenopei.

Juventus-Napoli, la decisione della Lega

Da un lato c’è il Napoli bloccato da un fax dell’ASL al momento della partenza verso la città di Torino. Una decisione arrivata dopo la scoperta di due calciatori, Zielinski ed Elmas, e di un membro dello staff della società. Nessuno vuole correre un rischio simile a quanto accaduto in casa del Genoa. Dall’altro c’è, invece, la Juventus che nelle scorse ore ha preso una posizione netta. La società ha comunicato, infatti, la decisione di far scendere in campo la prima squadra a partire dalle 20.45 di domani. Nel mezzo la Lega calcio che, dopo qualche ora, ha preso una decisione ed ha sottolineato che la sfida resta in programma.

